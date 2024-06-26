Аутизм, склероз, травмы: как может помочь иппотерапия

Иппотерапия — это единственный в своем роде метод лечения с помощью лошадей, который улучшает здоровье и самочувствие людей по всему миру — ничего удивительного, что и многие звезды обожают «лечиться» таким образом. Речь не только о катании на конях, но и о простых «обнимашках», кормлении, расчесывании шелковистой гривы — словом, терапией считается даже просто время, проведенное рядом с этим прекрасным сильным животным. В чем плюсы этого метода?

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Улучшение мышечного тонуса и баланса

Иппотерапия, если ею заниматься регулярно, может увеличить силу мышц, координацию и контроль осанки у всадников. Это происходит благодаря использованию естественной походки лошади — рыси или галопа — для того, чтобы помочь всаднику развить навыки мобильности, грубую моторику и равновесие.

«Иппотерапия может быть особенно полезна для людей, страдающих от нейродегенеративных заболеваний, таких как рассеянный склероз или церебральный паралич, поскольку лечебная верховая езда может значительно улучшить грубые двигательные функции у таких людей», — объясняет иппотерапевт Ника Константинова.



Польза для детей с аутизмом

Иппотерапия и лечебная верховая езда также могут стать отличным выбором для неговорящих людей и тех, у кого диагностирован аутизм. Исследования показывают, что лечебная верховая езда, похожая на иппотерапию, может быть использована как часть логопедической программы, чтобы значительно улучшить социальные навыки и навыки общения у невербальных детей.

«Кроме того, невербальные дети могут извлечь пользу из социального взаимодействия, которое они испытывают с лошадью. Эти уникальные отношения между лошадью и человеком могут способствовать развитию уверенности в себе, доверия и улучшению сенсорной реакции у неговорящих детей и детей с аутизмом», — рассказывает Ника.



Сокращение времени восстановления после травмы

Когда человек занимается иппотерапией, он автоматически реагирует на ритмичную походку лошади. Это означает, что во время сеанса иппотерапии некоторые неправильно используемые или слабые группы мышц будут задействованы естественным образом, без особых усилий со стороны всадника.

«В результате участники с легкими и средними травмами (особенно с травмами головы, спины или позвоночника) могут рассчитывать на сокращение времени восстановления. Более того, иппотерапия и конный спорт помогают человеку с травмой сосредоточиться на настоящем и обрести уверенность в том, что его тело способно само себя вылечить», — уверена иппотерапевт.



Снижение стресса

Все без исключения и в любом возрасте могут рассчитывать на богатый сенсорными ощущениями, захватывающий и веселый опыт. Многочисленные исследования показали, что работа с лошадью не только снижает уровень тревожности, но и просто улучшает настроение и даже повышает иммунитет.