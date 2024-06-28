Нарколог рассказал, что происходит при отказе от алкоголя

Отказ от спиртного или наркотиков – вызов для зависимого человека. Он сталкивается не только с синдромом отмены, когда испытывает постоянное желание выпить или вернуться к наркотикам, ломку, похмелье, но и с постабстинентным синдромом.

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По словам нарколога Марата Агиняна, первое время трезвенник испытывает нарушение мыслительного процесса. Он замечает, что стал хуже работать и плохо запоминать события. При этом у него ухудшается настроение, наблюдаются раздражительность, подавленность и вспышки тревожности. Человек становится безучастным, плохо спит, сталкивается с нарушениями координации и апатией.

Это состояние Агинян объяснил структурными изменениями в отделе мозга, отвечающем за память и эмоции, вызванными злоупотреблением спиртным или наркотиками.

Нарколог рассказал, что еще несколько десятилетий назад ученые выяснили, что этот отдел мозга работает волнообразно. У человека то улучшается, то ухудшается настроение.

Злоупотребление вредными веществами и спиртным приводит к тому, что в мозгу активизируется область, которая отвечает за плохое настроение. В последующем эта область начинает работать избыточно, поэтому зависимый все время в плохом настроении. Состояние не проходит даже после нескольких месяцев трезвости.

Избавиться от этого синдрома можно, только соблюдая трезвость. Со временем работа мозга наладится, и его отделы начнут функционировать правильно. Трезвенник снова почувствует интерес к жизни.

Срыв обнуляет процесс выздоровления, предупредил Агинян в разговоре с «Газетой.ру».

Ранее Агинян рассказал, что указывает на скорый срыв.

Также сообщалось, что в России растет число алкозависимых. Также в РФ выросли показатели по объему реализации водки.