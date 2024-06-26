Врач перечислила минусы салфеток с нашатырем

Терапевт Черненко: салфетки с нашатырём не снимают стресс. В магазинах появились одноразовые салфетки с нашатырём. Производители обещают, что они не только приведут в чувство и снимут стресс, но ещё и придадут уверенности в себе. Разбираемся, работают ли такие салфетки и, самое главное, безопасны ли они для регулярного использования.

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Безопасны ли салфетки

По словам врача-терапевта Елены Черненко, освежающие салфетки с нашатырём можно купить почти на всех маркетплейсах. Производитель обещает от их использования только плюсы, но на деле у них есть и минусы.

Медик объяснила, что нашатырный спирт раздражает дыхательные рецепторы и за мгновение у человека происходит перезапуск дыхательного центра — он перестаёт дышать и снова рефлекторно вдыхает. Но если злоупотреблять этими салфетками, то нашатырь вызовет другую реакцию — может развиться отёк носа и дыхательных путей, получится ожог. Самое опасное последствие — остановка дыхания.

Плюс если человек уже упал в обморок, то салфетка не поможет.

Работают ли салфетки

Врач отметила, что салфетки, вероятнее всего, содержат мало нашатырного спирта и помочь человеку в экстренной ситуации не смогут. Скорее, они работают как отвлекающий манёвр — человек убеждает себя, что ему легче.

А вот стресс и беспокойство эти тряпочки точно не снимут, это не более чем рекламная уловка, объяснила Черненко.

Врач также предупредила, что лечиться от обмороков салфетками с нашатырём точно нельзя — обязательно нужно идти к специалистам, чтобы не пропустить серьёзное заболевание.

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