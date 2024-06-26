Врач предупредила об опасных осложнениях аллергии у детей

Частота аллергических заболеваний, в том числе у детей, растет с каждым годом. Ее проявления могут быть разными, вплоть до развития жизнеугрожающих состояний, поэтому аллергия у детей требует наблюдения специалиста, рассказала «Газете.Ru» врач аллерголог-иммунолог, врач-педиатр «СМ-Клиника» для детей Екатерина Портняга.

© РИА Новости

«Если говорить простым языком, аллергия — это реакция иммунной системы на определенные вещества, которые не беспокоят большинство других людей. К тем, которые часто вызывают реакции, относятся: пыльца, пылевые клещи, споры плесени, перхоть и слюна домашних животных, еда, укусы насекомых, лекарства. При аллергии иммунная система вырабатывает вещества, известные как антитела (IgE), которые идентифицируют конкретный аллерген как вредный, даже если это не так», — рассказала Портняга.



По ее словам, когда человек с аллергией вступает в контакт с аллергеном, реакция иммунной системы может привести к «воспалению» кожи, носовых пазух, конъюнктивы глаз, дыхательных путей или пищеварительной системы.

При этом наличие аллергии увеличивает риск возникновения некоторых других проблем, например, анафилаксии. Продукты питания, лекарства и укусы насекомых являются наиболее распространенными факторами, провоцирующими развитие анафилаксии.

«Реакция может развиться уже через несколько секунд или минут после контакта с аллергеном. При анафилактическом шоке иммунная система выделяет большое количество химических веществ, которые могут вызвать шок. При анафилактическом шоке кровяное давление внезапно падает, дыхательные пути сужаются, блокируя дыхание. Пульс может быть быстрым или слабым, а также может появиться сыпь на коже. Возможно развитие тошноты и рвоты», — рассказала врач.



Она предупредила, что при анафилактическом шоке необходимо немедленно вызвать бригаду скорой медицинской помощи. Если не начать лечение сразу же, это может привести к печальным последствиям.

Кроме того, в аллергологии есть такое понятие, как атопический марш — когда все проявления аллергии постепенно развиваются у одного пациента друг за другом. Атопический дерматит, далее появляется аллергический ринит, а при отсутствии лечения и контроля заболевания развивается бронхиальной астмы.

«Астма также является тяжелым проявлением аллергии. Во многих случаях она провоцируется воздействием именно аллергенов из окружающей среды (атопическая астма)», — добавила специалист.



Помимо этого, у пациентов с аллергическим ринитом и/или астмой высок риск развития синуситов и отитов.

По ее словам, чаще всего у детей первично развивается именно пищевая аллергия, которая проявляется кожными высыпаниями (атопический дерматит, крапивница) и/или расстройством желудочно-кишечного тракта. Важно отметить, что не всегда высыпания на теле при атопическом дерматите связаны именно с аллергической реакцией на тот или иной продукт.

Вторым по частоте проявлением аллергии у детей является аллергический риноконъюктивит (чихание, насморк, заложенность носа, зуд век, слезотечение). Также уже в детском возрасте может развиться бронхиальная астма, симптомами которой являются: кашель, затруднение дыхания, приступы удушья.

Врач после получения необходимой информации определяет весь спектр требующейся диагностики. Основные способы диагностики — это скарификационные кожные пробы, которые можно выполнять только в осенне-зимний период и определение специфических IgE в крови в любое время года. Кроме того, существуют современные методы молекулярной диагностики (проверяется венозная кровь).

Лечение аллергии, по словам врача, включает в себя: элиминационную терапию (предотвращение контакта с аллергенами) и медикаментозную. А основное лечение — это аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ), которая применяется у пациентов с аллергией на ингаляционные аллергены (пыль, пыльцу).