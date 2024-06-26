В Роспотребнадзоре предупредили о росте числа случаев сифилиса

Тенденция отмечается во всём мире.

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Инфицирование происходит из-за пренебрежения правилами контрацепции.

Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал завотделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский.

«Сейчас рост сифилиса и других инфекций, передаваемых половым путём, отмечается во всём мире. Моё мнение заключается в том, что сейчас люди стали меньше бояться ВИЧ-инфекции. По двум причинам. Во-первых, очень мало предупреждений о том, что ВИЧ-инфекция у нас распространяется довольно быстро. Второе — появились методы лечения, уже не так люди боятся заразиться. Поэтому люди реже пользуются презервативами, что приводит к увеличению числа заражения сифилиса. Чтобы не заразиться, [нужно — прим. ГМ] быть разборчивым в выборе половых партнёров, уменьшить это количество по возможности и использовать презервативы. Сейчас чем раньше заболевание будет выявлено, чем раньше начнётся лечение, тем оно будет эффективнее. Но нельзя рассчитывать только на лечение, нужно заботиться о своей безопасности».



Длившиеся с 2019 года испытания вакцины от ВИЧ провалились, заявили ранее в компании-производителе Janssen, входящей в группу Johnson & Johnson.

Депутат Алексей Куринный усомнился в эффективности «универсальной вакцины» против инфекций.