Нарколог Казанцева: родители недооценивают вред вейпов. Курить или «парить» вейпы стало модно. Плюс производители этих сигарет активно продвигают иллюзию, что использование устройств абсолютно безопасно. Плохо ещё и то, что вейпами всё больше увлекаются дети. Разбираемся, почему так происходит и чем на самом деле опасны электронные сигареты.

Почему дети курят вейпы

Как рассказала врач-нарколог и психиатр Наталья Казанцева на круглом столе в Общественной палате Алтайского края, производители заманивают молодёжь с помощью фруктовых ароматов, а родители не до конца понимают, чем опасны вейпы, и поэтому не запрещают их. Некоторые мамы и папы сами курят вейпы, подавая плохой пример, передал портал «amic.ru».

Дети начинают курить из любопытства и желания влиться в компанию, объяснила Марина Дюбенкова, директор Алтайского института развития образования им. А. М. Топорова.

Чем опасны вейпы

Казанцева объяснила, что вейпы, так же как и курение табака, вызывают:

инфаркты;

инсульты;

хронические бронхиты;

обструктивную болезнь лёгких;

пневмонии.

Плюс в электронных сигаретах содержится синтетический никотин, который более токсичен, чем никотин в обычном табачном листе, добавила врач-терапевт Татьяна Репкина. По её словам, вейпы абсолютно точно вызывают пневмонии, жировые пневмонии, а также тяжёлые пневмониты.

Ранее в Госдуме предложили штрафовать родителей курящих детей на 7000 рублей. Что известно об инициативе, «Секрет» рассказал в этом материале.