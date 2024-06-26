Когда нельзя принимать нитроглицерин? Список побочек и противопоказаний
Кардиолог Перфильева: нитроглицерин нужно принимать в положении сидя или лёжа. С сердцем лучше не шутить и самолечением не заниматься. Если ощущаете резкую боль и вам тяжело дышать, стоит вызвать скорую. Но есть и те, кто предпочтёт принять нитроглицерин. Этот препарат действительно способен помочь, но и противопоказаний у него немало. Разбираемся в пользе и вреде лекарства.
Как действует нитроглицерин
Как рассказала «Вечерней Москве» кардиолог, врач функциональной диагностики Ольга Перфильева, нитроглицерин высвобождает оксид азота и расслабляет гладкомышечные клетки. В результате сосуды расширяются и приток крови к правому предсердию снижается. Именно действие оксида азота снимает стенокардию, но из-за него же может и разболеться голова.
Побочки и противопоказания
Врач напомнила, что если часто принимать нитроглицерин, то потребность в нём будет нарастать. Плюс нельзя забывать, что препарат резко снижает давление и уменьшает приток крови к головному мозгу. Так что пить эти таблетки лучше сидя или лёжа, а потом резко не вставать.
Медик уточнила, что нитроглицерин нельзя пить при:
- низком давлении;
- остром инфаркте миокарда с выраженной артериальной гипотензией;
- гипертрофической обструктивной кардиомиопатии;
- констриктивном перикардите;
- повышении внутричерепного давления;
- закрытоугольной глаукоме с высоким внутриглазным давлением;
- повышенной чувствительности к нитратам.
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