Когда нельзя принимать нитроглицерин

Кардиолог Перфильева: нитроглицерин нужно принимать в положении сидя или лёжа. С сердцем лучше не шутить и самолечением не заниматься. Если ощущаете резкую боль и вам тяжело дышать, стоит вызвать скорую. Но есть и те, кто предпочтёт принять нитроглицерин. Этот препарат действительно способен помочь, но и противопоказаний у него немало. Разбираемся в пользе и вреде лекарства.

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Как действует нитроглицерин

Как рассказала «Вечерней Москве» кардиолог, врач функциональной диагностики Ольга Перфильева, нитроглицерин высвобождает оксид азота и расслабляет гладкомышечные клетки. В результате сосуды расширяются и приток крови к правому предсердию снижается. Именно действие оксида азота снимает стенокардию, но из-за него же может и разболеться голова.

Побочки и противопоказания

Врач напомнила, что если часто принимать нитроглицерин, то потребность в нём будет нарастать. Плюс нельзя забывать, что препарат резко снижает давление и уменьшает приток крови к головному мозгу. Так что пить эти таблетки лучше сидя или лёжа, а потом резко не вставать.

Медик уточнила, что нитроглицерин нельзя пить при:

низком давлении;

остром инфаркте миокарда с выраженной артериальной гипотензией;

гипертрофической обструктивной кардиомиопатии;

констриктивном перикардите;

повышении внутричерепного давления;

закрытоугольной глаукоме с высоким внутриглазным давлением;

повышенной чувствительности к нитратам.

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