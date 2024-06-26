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Когда нельзя принимать нитроглицерин? Список побочек и противопоказаний

Кардиолог Перфильева: нитроглицерин нужно принимать в положении сидя или лёжа. С сердцем лучше не шутить и самолечением не заниматься. Если ощущаете резкую боль и вам тяжело дышать, стоит вызвать скорую. Но есть и те, кто предпочтёт принять нитроглицерин. Этот препарат действительно способен помочь, но и противопоказаний у него немало. Разбираемся в пользе и вреде лекарства.

Когда нельзя принимать нитроглицерин
© РИА Новости

Как действует нитроглицерин

Как рассказала «Вечерней Москве» кардиолог, врач функциональной диагностики Ольга Перфильева, нитроглицерин высвобождает оксид азота и расслабляет гладкомышечные клетки. В результате сосуды расширяются и приток крови к правому предсердию снижается. Именно действие оксида азота снимает стенокардию, но из-за него же может и разболеться голова.

Побочки и противопоказания

Врач напомнила, что если часто принимать нитроглицерин, то потребность в нём будет нарастать. Плюс нельзя забывать, что препарат резко снижает давление и уменьшает приток крови к головному мозгу. Так что пить эти таблетки лучше сидя или лёжа, а потом резко не вставать.

Медик уточнила, что нитроглицерин нельзя пить при:

  • низком давлении;
  • остром инфаркте миокарда с выраженной артериальной гипотензией;
  • гипертрофической обструктивной кардиомиопатии;
  • констриктивном перикардите;
  • повышении внутричерепного давления;
  • закрытоугольной глаукоме с высоким внутриглазным давлением;
  • повышенной чувствительности к нитратам.

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