Вирусолог рассказал, как и где можно заразиться ротавирусом

Летом риск заразиться ротавирусом увеличивается из-за небрежного отношения к санитарным нормам, рассказал РИАМО вирусолог Сергей Вострухов.

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Он отметил, что люди часто покупают фастфуд и молочные продукты в ненадежных местах, не достаточно тщательно моют овощи и фрукты.

Основной способ передачи ротавируса — фекально-оральный, поэтому важно соблюдать меры предосторожности, особенно при купании в местах массового отдыха.

Также рекомендуется тщательно обрабатывать овощи и фрукты, кипятить воду из природных источников и следить за сроком годности продуктов.