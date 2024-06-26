Врач назвал новые методы лечения кожного заболевания — витилиго

25 июня отмечают Всемирный день борьбы с распространенным кожным заболеванием — витилиго. Пациенты, страдающие им, вынуждены вести жизнь с рядом ограничений. Например, им нельзя находиться под открытыми солнечными лучами, им нередко приходится носить закрытую одежду, чтобы спрятать некрасивые бесцветные пятна на коже. Многие считают, что эта болезнь неизлечима, однако это не так. Об инновационных методах лечения рассказала директор Клиники кожных и венерических болезней имени В.А.Рахманова Сеченовского университета, заслуженный врач РФ, член-корреспондент РАН, профессор, д.м.н. Ольга Олисова.

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Есть несколько способов помочь пациентам, из которых пока больше всего распространена фототерапия и иммуносупрессивная терапия. Но в скором времени начнут применять новые методы, отмечает профессор Олисова. Так, наши ученые уже проводят применение в пилотном режиме инновационной малоинвазивной методики, которая предусматривает пересадку клеток, взятых из эпидермиса, дермы или жировой ткани, на пораженные участки. После пересадки кожа пациента будет приобретать естественный цвет в течение месяца. Кроме того, в сентябре стартует клиническое исследование крема, который будет препятствовать разрастанию очагов витилиго.

— Ольга Юрьевна, каковы причины витилиго?

— Заболевание до конца не изучено. Часто оно связано с нарушениями в эндокринной системе, поэтому больных обследуют на наличие патологий щитовидной железы. В каких-то случаях причиной становится оксидативный стресс — процесс повреждения клеток в результате окисления. В других — это обменные нарушения. У детей причиной витилиго нередко бывает глистная инвазия. А еще витилиго может спровоцировать просто стресс. Триггером могут быть также инфекционные болезни. Кстати, в этом случае лечение показывает наилучшие результаты — гораздо хуже, когда витилиго сочетается с атопическим дерматитом. Генетическая предрасположенность тоже рассматривается в качестве причины, но она прослеживается не всегда. Работ, посвященных этиологии и патогенезу много, но пока никто не пришел к единой точке зрения, почему возникает витилиго.



— Витилиго — это только кожное заболевание или системное? Оно может повлиять на какие-то внутренние органы?

— Нет. Хотя многие фармкомпании часто стараются назвать кожные заболевания системным процессом, чтобы применять генно-инженерные биологические препараты, это далеко не всегда так, и уж точно это не касается витилиго.



— В большом количестве источников можно прочесть, что при витилиго можно лишь улучшить вид пораженных участков, но до конца излечить заболевание невозможно. Так ли это?

— К сожалению, даже врачи иногда говорят пациентам, что заболевание неизлечимо. Но это совершенно не соответствует действительности. Оно лечится, и лечится неплохо. Витилиго — это аутоиммунное заболевание кожи. Оно выражается гипопигментными, то есть бесцветными, пятнами — клетки, производящие меланин, погибают или перестают функционировать. Как показывает исследование наших ученых, небольшой рост заболеваемости наблюдается во всем мире. Витилиго болеют и дети, и взрослые. И в том, и в другом случае можно подобрать лечение.



— Какие методы сегодня применяются у нас?

— У нас есть своя научная школа витилиго. Золотым стандартом лечения этого заболевания является фототерапия. Мы применяем этот метод уже много лет. Это в основном узкополосная ультрафиолетовая фототерапия 311 нанометров, при которой УФБ-лучи проникают в эпидермис и верхние слои дермы. Однако наука не стоит на месте, появляются новые методы. Так, наши ученые разработали и апробировали различные методы иммуносупрессивной терапии с использованием метотрексата, азатиоприна и циклоспорина при лечении прогрессирующего витилиго. Это эффективно, так как витилиго — аутоиммунное заболевание, в результате которого клетки, производящие меланин, погибают или перестают функционировать. Для трансдермальной доставки препаратов в глубокие слои кожи применяется микронилдинг, то есть делаются микропроколы, а из препаратов используются гормональные препараты — кортикостероиды, ингибиторы кальциневрина и противоопухолевый фторурацил, который также показал эффективность для лечения витилиго. Кроме того, разрабатываются принципиально новые методы лечения. Вместе с Институтом регенеративной медицины Сеченовский университет начал пилотный проект по применению клеточных технологий. Готовится суспензия здоровых клеток из эпидермиса или дермы с донорского участка кожи пациента, где сохранена пигментация, а потом она пересаживается на очаги депигментации. В течение месяца мы можем увидеть репигментацию, когда кожа приобретает естественный цвет. Надеемся, что метод войдет в практику — в России мы используем его впервые, за рубежом существуют только единичные работы. Кроме того, российские ученые разработали крем для пациентов с витилиго, в основе которого антиоксидант карнозин. Он рассчитан на профилактику появления новых высыпаний. А если на коже уже есть очаги витилиго, при постоянном применении крема они не будут прогрессировать. В сентябре начнутся клинические исследования.



— А есть ли возможность уберечься от заболевания?