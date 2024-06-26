После лечения рака мужчина столкнулся с проблемами с эрекцией

Мужчина, перенесший в 2015 году операцию по удалению злокачественной опухоли в кишечнике, пожаловался, что с тех пор испытывает проблемы с эрекцией. Совет по улучшению потенции ему дала терапевт и кардиолог Зоуи Уильямс, сообщает The Sun.

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64-летний автор письма рассказал, что после удаления пораженной раком части кишечника не может достичь эрекции даже с помощью стимулирующих препаратов. Более того, мужчине кажется, что после лечения его пенис уменьшился в размерах. Он поинтересовался, существуют ли способы исправить ситуацию.

В ответ на его сообщение, Уильямс ответила, что многие пациенты сталкиваются с подобными проблемами после терапии колоректального рака, так как во время операций повреждаются нервы, расположенные рядом с кишечником и половыми органами. Также проблемы с эрекцией и эякуляцией могут появляться после лучевой терапии.

«Ситуацию следует обсудить с онкологом, он должен предложить варианты лечения. Это может быть улучшение кровотока к половым органам, а также разработка мышц и тканей полового члена. Также врач может назначить медикаментозную терапию», — отметила врач.



Кроме того, продолжила Уильямс, существуют кремы, которые необходимо наносить на отверстие уретры, если они сработают, может наступить эрекция. На помощь могут также прийти и инъекции простагландина и вакуумные насосы, накачивающие пенис кровью.

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