Доктор назвал неочевидный признак рака

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал неочевидный симптом онкологического заболевания. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» он заявил, что признаком рака может быть нарушение глотания. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

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Мясников рассказал, что затрудненное глотание может быть симптомом рака пищевода.

«Когда моей маме (Ольге Мясниковой — прим. «Ленты.ру») было 92 года, она сама доктор, она говорила: "Тебе все вопросы задают, я тебе тоже задам вопрос: доктор Мясников, а почему я глотаю и мне неприятно?". Я как сейчас помню, как я похолодел, потому что есть ключевые слова, после которых дальше ничего говорить не надо», — вспомнил медик.



По его словам, через год матери врача, Ольги Мясниковой не стало.

«У нее нашли аденокарциному, к сожалению так», — отметил врач.



Ранее Мясников заявил, что наличие кисты в яичнике после менопаузы является симптомом рака. По словам медика, такую кисту необходимо удалять.