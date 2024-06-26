Диетолог: по запаху пота можно определить здоров ли человек

Врач-диетолог, кандидат наук, терапевт первой категории Ирина Бородина отметила, что у пота запаха почти нет. Специфический аромат возникает из-за бактерий, которые обитают на поверхности кожи, что в определенной степени является нормой.

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Эксперт рекомендовала задуматься о здоровье, если человек интенсивно потеет в несвойственное для этого время года, к примеру, зимой. Подобная ситуация может говорить о сбое в работе щитовидной железы.

Также повышенная потливость может быть предвестником серьезных заболеваний — от сердечно-сосудистых до онкологии, пишет «Южный федеральный».

Неприятный запах также может быть показателем болезней печени, почек, сахарного диабета, инфекционных болезней и туберкулеза, уточнила Бородина.

При возникновении таких симптомов стоит немедленно обратиться к врачу, самолечение может быть опасным.

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