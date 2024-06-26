Гинеколог рассказала о симптомах ПМС, которые нельзя игнорировать

При нарушении менструального цикла или сильных симптомах ПМС необходимо срочно обратиться к врачу. Об этом изданию Daily Mirror рассказала акушер-гинеколог Шазия Мали.

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Регулярность цикла, а также его продолжительность, является важнейшим поводом обратиться к специалисту. По словам специалиста, важно, чтобы цикл длился не менее 21 дня, но и не более 35 дней, ведь причина нарушения может быть связана как со стрессом, так и с серьезными гинекологическими заболеваниями.

Кроме того, обильная менструация также является поводом обратиться за помощью. По словам гинеколога, не стоит также игнорировать симптомы предменструального синдрома, среди которых бессонница, частые перепады настроения, а также депрессия. По словам гинеколога, ПМС — серьезный диагноз, который нужно лечить, говорится в публикации.

Принято считать, что овощи при термической обработке теряют свои полезные свойства. Однако вяленые томаты способны снизить холестерин в крови. Об этом рассказала диетолог Наталья Денисова. Специалист отметила, что в процессе готовки томаты приобретают пряный запах и вкус, а также в них имеются биологически активные соединения.