Более 50 человек в Красноярском крае подхватили опасную инфекцию

В Красноярском крае почти за пять месяцев нынешнего года заболели чесоткой 52 жителя, из которых семнадцать – дети. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

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«Наибольшее число заболевших зафиксировано в столице Красноярского края, а также в Енисейске и в Канском районе. Помимо этого случаи чесотки выявлены в Лесосибирске, Дивногорске, Назарове, Ачинском и Кежемском районах края», – рассказали в пресс-службе.



По словам эпидемиологов, чесоткой можно заразиться повторно при общении с инфицированным человеком. Поэтому следует всегда соблюдать меры профилактики.

«Чесотка возникает не от грязи, а от того, что в кожу внедряется чесоточный клещ, и определить заболевание «на глаз» довольно проблематично, поскольку симптомы весьма схожи с различными кожными болезнями и аллергией», – резюмировали в пресс-службе.



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