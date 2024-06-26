Эндокринолог назвала истоки диабета у женщин еще с детского возраста

Развитие сахарного диабета зависит от большого числа факторов, одним из которых может быть и пол человека. Диетолог и эндокринолог Анастасия Тараско рассказала «ФедералПресс», почему вероятность развития сахарного диабета 2-го типа у девочек выше, чем у мальчиков.

© РИА Новости

«У девочек сахарный диабет 2-го типа развивается чаще, чем у мальчиков, в соотношении 3 к 2. То есть примерно на 30 % чаще», – приводит данные исследований эксперт.



Анастасия Тараско объясняет, что заболевание 2-го типа зачастую является осложнением, вызванным ожирением в подростковом и взрослом возрасте. Но бывают и случаи без нарушения массы тела.

Есть вероятность, что девочки сильнее подвержены данной болезни из-за большего количества жировой ткани в организме. В случае патологического изменения у девочек предрасположенность к ее накоплению будет выше. Соответственно будет быстрее развиваться резистентность к инсулину и токсическое воздействие жировой ткани на все органы.

«Можно сказать, что в детской популяции это связано с генетической предрасположенностью женщин к более быстрому накоплению жира. И этот избыток жировой ткани влияет на метаболизм, способствуя развитию сахарного диабета 2-го типа у подростков и, возможно, уже взрослых женщин», – отмечает врач.



Однако, как подчеркивает врач, схожей статистики по взрослому населению нет.

Ранее врач Эрих Титов рассказал, какие медицинские обследования нужно проходить каждый год. С их помощью можно своевременно выявить серьезные заболевания.