Врач рассказала, кому и когда надо сдавать анализ на ферритин

Нехватка железа (анемия) приводит к нарушению переноса кислорода по организму. Ткани и органы получают его в недостаточной мере, из-за чего начинают функционировать хуже. При анемии человек испытывает сильную слабость, быстро устает, кожа становится бледной, голова кружится, сердце сильно бьется, появляются головные и мышечные боли. О том, как подтвердить или опровергнуть нехватку железа, рассказала руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL Ольга Малиновская.

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«Железо входит в состав гемоглобина, основного компонента эритроцитов – клеток, участвующих в транспорте кислорода. Железо наш организм получает из пищи. Его может стать меньше по разным причинам, например, из-за строгой диеты, потери крови, проблем с усвоением этого микроэлемента. Нехватка железа характерна и для беременных женщин», – уточнила специалист.



По ее словам, чтобы подтвердить или опровергнуть наличие анемии, может быть назначен общий анализ крови, одним из показателей в котором является концентрация гемоглобина. Однако железо может быть низким, даже если гемоглобин в норме. В этом случае для точного определения причин назначаются дополнительные анализы, в том числе анализ на ферритин – железосодержащий белок.

«Если его показатели в норме, это значит, что у организма достаточно железа для производства гемоглобина. Ферритин хранит железо «про запас», а снижение его концентрации – тревожный знак, указывающий на то, что запасы железа истощены. Если не принять меры по восстановлению этого показателя, человек может столкнуться с железодефицитной анемией», – объяснила Ольга Малиновская.



Врач рекомендует сдавать кровь на ферритин беременным женщинам и тем, кто находится на этапе планирования, а также пациентам, отмечающим характерные для анемии симптомы, и людям, придерживающимся строгой диеты по медицинским показаниям. При этом данный анализ нельзя сдавать во время острого заболевания. Так как ферритин повышается при ответе иммунитета на любое воспаление.

Для повышения концентрации железа и уровня ферритина доктор может назначить прием препаратов с микроэлементом, а также специальную диету. Важно включать в свой рацион мясо, птицу, морепродукты, орехи, семечки, шпинат, брокколи, листовые салаты. Для лучшего усвоения их лучше сочетать с витамином С.