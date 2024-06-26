Волгоградские хирурги провели одновременно две операции одному пациенту

Врачи внедрили в клиническую практику новый метод лечения желчнокаменной болезни.

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Как сообщает пресс-служба Волгоградского медуниверситета, перенесший одномоментно две операции пациент в настоящее время уже выписан из больницы домой.

Врачи выполнили сразу два оперативных приема: лапароскопический с удалением желчного пузыря через проколы передней брюшной стенки и эндоскопический с транспапиллярным удалением конкрементов из желчных протоков.

В среднем проведение такой операции занимает у хирургов около 2 часов. При нормальном течении послеоперационного периода пациенты, как правило, переводятся на амбулаторное лечение на пятые сутки. Их реабилитация длится около 3 недель.