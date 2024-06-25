Врач посоветовал не лечить ожог от борщевика народными средствами

Главный врач челябинской городской клинической больницы №1 Дмитрий Тарасов предупредил, что лечение ожогов от борщевика Сосновского средствами народной медицины может нанести вред и усугубить ситуацию.

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Место ожога нельзя обрабатывать спиртом, сметаной, кефиром и особенно маслом, иначе может возникнуть инфекция, предупредил он в разговоре с URA.RU.

Сок борщевика является аллергеном, поэтому в случае ожога стоит начать приём антигистаминных препаратов, сказал Тарасов.

Также можно использовать любые противоожоговые мази и аэрозоли, такие как пантенол. На следующем этапе следует делать антисептические примочки с корой дуба, фурацилином, а чтобы предотвратить рубцевание, использовать специальные мази с ионами серебра, отметил врач.

«Если ситуация становится хуже — не сидите дома, отправляйтесь в травмпункт», — добавил он.



Ранее «Радио 1» передавало, что в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области посоветовали сообщать о зарослях борщевика.