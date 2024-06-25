Употребление некоторых продуктов может вызвать ботулизм — опасное заболевание, которое без должного лечения может привести к смерти. Выясняем с экспертом, какая еда представляет наибольший риск.

«Ботулизм — это остроинфекционная болезнь, которая возникает в результате употребления в пищу продуктов, содержащих токсины бактерий ботулизма (ботулин)», — Светлана Осадчая, врач-эпидемиолог Федеральной сети клиник экспертной онкологии «Евроонко»



Возбудителем заболевания является микроорганизм Clostridium botulinum, который широко распространён в природе и существует в двух формах — вегетативной и споровой. Особенность этой бактерии заключается в том, что она образует сильный экзотоксин, поражающий нервную систему человека.

Сам микроорганизм-возбудитель в присутствии воздуха образует споры. Они чрезвычайно устойчивы к различным физическим и химическим факторам, например, к воздействию высоких концентраций дезинфицирующих средств и кипячению: выдерживают высокие температуры в течение 4−5 часов.

Споры могут сохраняться длительное время в продуктах с высоким содержанием поваренной соли — до 18%. Они устойчивы к замораживанию и высушиванию, к прямому ультрафиолетовому облучению.

При автоклавировании (стерилизатор, в котором происходит обработка медицинских инструментов горячим паром при температуре свыше 100 градусов и под высоким давлением) они гибнут только через 30 минут при температуре 120 градусов.

«Clostridium botulinum является строгим анаэробом. Это микроорганизм, который осуществляет свою жизнедеятельность в отсутствие кислорода».



Ботулотоксин в обычных условиях внешней среды может сохраняться до одного года, а в консервированных продуктах он находится годами. Этот нейротоксин устойчив к кислой среде: он не теряет своей активности и при воздействии ферментов пищеварительного тракта.

Продукты, содержащие ботулин

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Есть конкретные продукты, которые несут риск заболевания ботулизмом.

Консервированные овощи и фрукты

Неправильный процесс консервации может привести к размножению бактерий, производящих ботулин. Особенно это касается домашних консервов, где не всегда соблюдается необходимый температурный режим.

Мясные деликатесы

Источником ботулина могут стать вяленые и копчёные мясные изделия, особенно приготовленные в домашних условиях. Это происходит, когда в процессе их изготовления нарушается технология обработки и приготовления.

Копчёная и солёная рыба

Такие продукты, подвергшиеся недостаточной термической обработке или неправильному солению, также могут содержать опасный токсин.

Мёд

Хотя мёд считается продуктом с антимикробными свойствами, в нём тоже может быть ботулин. Особенно опасен продукт для младенцев, поскольку их неразвитая пищеварительная система неспособна нейтрализовать споры бактерий.

Консервированные грибы

Это один из самых распространённых источников токсина. При их неправильном приготовлении может появиться среда, благоприятная для роста бактерий. Чаще всего отравления случаются именно из-за консервированных грибов домашнего приготовления.

Факторы, способствующие развитию ботулизма

Ключевым фактором развития ботулизма является наличие в пищевых продуктах возбудителя Clostridium botulinum.

«Данный возбудитель в окружающую среду выделяют травоядные животные, человек, различные рыбы, ракообразные моллюски. Он превращается в споры и продолжительное время сохраняется в почве или в воде».



Когда эти бактерии попадают на продукты питания и оказываются в условиях без кислорода, например в закрытой банке с консервами, они начинают активно размножаться и вырабатывать токсин. Именно это и вызывает ботулизм.

К развитию заболевания могут привести неправильно или плохо обработанные овощи, фрукты, грибы, продукты с признаками порчи, особенно если их использовали в консервации. Риск размножения токсинов увеличивается и при неправильном хранении консервов.

Как избежать отравления?

Снизить риск заболевания можно, солюдая некоторые меры предосторожности.

Гигиена при приготовлении пищи. Необходимо следить за чистотой рук, продуктов и кухонных поверхностей; Соблюдение правил консервирования. При приготовлении домашних консервов нужно строго следовать инструкциям и использовать только проверенные рецепты с указанием точного времени и температуры обработки. Нельзя самостоятельно уменьшать или увеличивать дозировку ингредиентов, например соли или уксуса. Также нужно выбирать только свежие и качественные продукты, без признаков порчи; Тщательная термическая обработка перед едой. Перед употреблением домашних консервов рекомендуется прокипятить банки примерно в течение 10 минут, и сделать это лучше за день до употребления. При кипячении происходит разрушение ботулотоксина; Осторожность с домашними консервами. При малейшем сомнении в безопасности домашних консервов их лучше не употреблять; Правильное хранение продуктов. Консервы следует хранить в прохладном и сухом месте: в холодильнике или холодном погребе.

«Если банка вздута или имеет признаки повреждения, её содержимое необходимо утилизировать».



Кроме того, не покупайте на рынках с рук консервы, вяленую рыбу, домашнюю колбасу, поскольку неизвестно, в каких условиях производились эти продукты.

«Консервы с признаками порчи ни в коем случае нельзя употреблять в пищу. Особую настороженность должен вызвать запах острого сыра или прогорклого масла».



Что делать при подозрении на ботулизм?

На ботулизм указывают следующие симптомы:

Тошнота;

Боли в животе;

Головная боль;

Сухость во рту;

Пошатывание при ходьбе;

Туман перед глазами;

Стало трудно принимать пищу;

Слабость;

Утомляемость мышц, особенно голосового аппарата;

Осиплость или охриплость голоса;

Неразборчивость речи;

Чувство сдавления в груди;

Бледность кожи.

При развитии таких симптомов — особенно если они появились после употребления консервированных продуктов домашнего производства — нужно срочно обратиться за медицинской помощью. В таком случае рекомендуется немедленная госпитализация.

«При появлении этих признаков необходимо срочное промывание желудка раствором соды, очистительная клизма, как можно более раннее введение специфической противоботулинической сыворотки. Она нейтрализует свободно циркулирующие в крови ботулотоксины».



Дальше, после экстренных процедур, назначается лечение в соответствии с тяжестью заболевания.