Ростовские врачи спасли 6-летнего мальчика, выпавшего из окна третьего этажа

В Областной детской клинической больнице ростовские врачи спасли 6-летнего мальчика, который выпал из окна. Как сообщили в пресс-службе медучреждения, ребенок оперся на москитную сетку, она не выдержала, и мальчик упал с третьего этажа. Его доставили в больницу с переломами предплечья, сотрясением мозга легкой степени и многочисленными переломами нижней челюсти.

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«Самое главное – в ходе операции удалось восстановить прикус, сохранив наметившиеся зачатки постоянных зубов; металлические шины наложили на обе челюсти. В течение двух суток ребенку нельзя было есть, кормили его через зонд. На третьи сутки перешли на жидкое питание, и довольно быстро дело пошло на лад», – рассказал заведующий хирургическим отделением № 2 ОДКБ РО, главный внештатный детский челюстно-лицевой хирург Минздрава РО Сергей Карнута.



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Мальчика уже выписали из больницы, но ему предстоит еще одна операция, которая запланирована через месяц.

Заведующий отделением отметил, что, несмотря на серьезность операции и предстоящее долгое лечение, ребенку повезло. Ведь падение с третьего этажа могло иметь более серьезные последствия.

«И здесь вновь – обращение к родителям: будьте внимательнее, уберите сетки с балконов и лоджий, они ненадежны!» – призывает медучреждение.



В пресс-службе больницы добавили, что мальчик очень боялся операции и врачей, а перед выпиской уже говорил, что они – его лучшие друзья.