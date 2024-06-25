В Ростове врачи выявили у женщины опасное заболевание во время диспансеризации

В Ростове врачи обнаружили у 58-летней женщины опасное заболевание во время диспансеризации. Как рассказали в пресс-службе регионального минздрава, у пациентки не было жалоб.

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«У женщины взяли кровь на анализ – выполнен ОАК, биохимический анализ крови, где определились незначительно повышенные цифры печеночных трансаминаз (АЛТ- 40 ед/л, АСТ-39 ед/л)», – говорится в сообщении.



Чтобы выяснить причину повышения показателей, терапевт направил пациентку к врачу-инфекционисту. Специалист провела исследование на маркеры вирусных гепатитов, и опасения подтвердились – у пациентки обнаружен вирус хронического гепатита С.

Сейчас пациентка находится на диспансерном учете, ее состояние удовлетворительное.