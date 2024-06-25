Ботулизм: как защитить себя от опасной инфекции?

Несколько дней назад более ста человек с тяжелыми симптомами отравления обратились в больницы Москвы, Нижнего Новгорода и Казани. Все они были госпитализированы с диагнозом «ботулизм» — опасным инфекционным заболеванием. Состояние некоторых пациентов было настолько тяжёлым, что их сразу направили в реанимацию.

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Пострадавшие сообщили, что причиной отравления стали готовые блюда из служб доставки «Кухня на районе» и «ВкусВилл» - лобио и салат с тунцом, фасолью и яблоком. В ходе расследования Роспотребнадзор выяснил, что источником инфекции была консервированная фасоль. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Задержали двух сотрудников компании, которая поставляла консервированную фасоль, и двух сотрудников «Кухни на районе». Сейчас судебный процесс по этому делу продолжается, а мы расскажем, что такое ботулизм и как защититься от этого опасного заболевания.

Что такое ботулизм?

Ботулизм — это острое инфекционное заболевание, которое вызывается бактериями. Человек заражается, употребляя пищу, содержащую ботулотоксин. Хотя случаи ботулизма регистрируются ежегодно, другие кишечные инфекции, например, отравление кишечной палочкой, встречаются гораздо чаще.

В чём опасность ботулизма?

Главное отличие ботулизма от других отравлений — поражение нервной системы. Когда в организм попадает ботулотоксин, передача нервных импульсов блокируется. Это происходит из-за того, что токсин подавляет действие вещества, отвечающего за передачу нервных сигналов. Аналогичным образом действует и ботокс в косметологии. Он изготавливается на основе того же ботулотоксина, который обездвиживает мышцу, в результате чего и разглаживаются морщины.

Инкубационный период ботулизма обычно составляет от 12 до 36 часов. За это время могут появиться классические симптомы отравления: тошнота и рвота, сухость во рту, мышечная слабость, диарея, которая затем переходит в запор. Эти симптомы могут привести к развитию паралича, нарушению зрения и глотания. Наиболее опасное осложнение ботулизма - острая дыхательная недостаточность, которая может привести к остановке дыхания из-за паралича дыхательных мышц. Поэтому очень важно начать лечение как можно скорее, чтобы избежать летального исхода.

Как лечится?

При ботулизме крайне важна госпитализация. Лечение этого опасного заболевания возможно только в условиях стационара, и чем раньше оно начнется, тем больше шансов на выздоровление. Лечение инфекции проходит в два этапа: сначала необходимо промыть желудок, а затем нейтрализовать ботулотоксин с помощью специальной сыворотки.

Где и как можно отравиться?

Ботулизм часто связывают с консервированными продуктами. Многие помнят правило: если крышка на банке вздулась, то это явный признак ботулизма. И это действительно так: наличие ботулотоксина в банке можно определить по вздутию крышки, наличию пузырьков, плесени или помутнению содержимого.

Как обезопасить себя?

Прежде всего, при покупке продуктов важно обращать внимание на срок годности, качество и целостность упаковки, оценить внешний вид товара, а дома в процессе приготовления пищи необходимо соблюдать правила гигиены: тщательно мыть все овощи и фрукты.