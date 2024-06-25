На Урале построят современную лабораторию для диагностики инфекционных болезней

В Свердловской области построят лабораторию высокого уровня биологической безопасности. Она необходима для расшифровки и изучения опасных и неизвестных инфекций, пишет ОТВ-Екатеринбург.

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По словам руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрия Козловских, возведение объекта запланировано в рамках федерального проекта «Санитарный щит страны — безопасность для здоровья». На базе лаборатории планируют проводить бактериологические, вирусологические, молекулярно-генетические и иные исследования. На новом объекте Роспотребнадзора будут трудиться 68 человек.

Ранее ИА “Уральский меридиан” писало, что на возведение лаборатории выделят 1,5 млрд рублей из федерального бюджета.