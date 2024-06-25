Эксперты назвали противопоказания для уколов ботокса

Ботокс – это нейротоксин, который представляет собой разбавленный состав ботулинического токсина. Уколы ботокса сегодня являются самым распространенным способом борьбы с морщинами, однако их можно делать не всем, выяснила у экспертов Общественная служба новостей.

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К противопоказаниям для уколов ботокса в первую очередь относят наличие аллергии и непереносимость компонентов препарата. Также эта процедура запрещена беременным и кормящим мамам.

Среди других противопоказаний – наличие каких-либо воспалений, прием антибиотиков, инфекционные заболевания почек и другие болезни в острой стадии, а также наличие грыж в области век и миопия. Исключены уколы ботокса в случае рака любой стадии, не рекомендуется идти на процедуру при ощущении общей слабости и усталости организма.

Специалисты также подчеркивают, что эффект от ботокса очень непродолжительный – от трех до четырех месяцев, после этого процедуру требуется повторять. При этом косметолога нужно выбирать тщательно – он должен быть опытным профессионалом, в противном случае можно нанести вред здоровью.

Напомним, врачи подчеркивают, что в целом уколы ботокса неопасны для организма, так как в медицине ботулотоксин применяется в микродозах. Однако препараты с ботоксом не рекомендуется применять детям до 18 лет, а дозу и место инъекции должен подбирать только врач.