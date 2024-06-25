Токсиколог рассказал о признаках размножения опасных бактерий внутри продуктов

Врач-токсиколог Михаил Кутушов объяснил, как распознать испорченную еду.

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В беседе с журналистами российский медик напомнил, что испорченные продукты могут подвергнуть опасности здоровье людей. Чтобы понять свежесть продукта, следует обращать внимание на его вкус и запах. Из-за размножения бактерий испорченная пища часто имеет кислый вкус, а также неприятный запах, передает издание NewsNN.

«‎Признаком порчи продукта также является горечь, она свидетельствует о том, что продукт прогорк, например, масло или жир. Бывает, что у продуктов появляется характерный тухлый запах, что означает о гниении, например, мяса или рыбы», – сообщил Кутушов.



Токсиколог добавил, что признаком порчи также является изменение цвета продукта. Он темнеет или зеленеет. При обнаружении плесени на еде, следует избавиться от всего блюда, так как нити грибка уже проникли внутрь.

Кроме того, свидетельствовать о размножении опасных бактерий внутри продукта может и появившаяся на нем слизь.

Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что биолог Ирина Лялина предупредила об опасных бактериях и дрожжах внутри офисных кофемашин.