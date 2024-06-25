Нутрициолог предупредил об опасных последствиях белковой диеты

Нутрициолог Ольга Ильичева рассказала, что у набирающей популярность белковой диеты есть ряд серьезных побочных эффектов. В соответствие с ней необходимо питаться строго трижды в день и обязательно употреблять только продукты, содержащие животный белок.

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Считается, что такой рацион позволяет снизить массовую долю жира в организме, но чрезмерные дозы белка в ущерб углеводам и полезным жирам могут привести к образованию в организме аммиака.

А он, в свою очередь, вызывает гипераммониемию, симптомами которой являются частые головные боли, повышенная усталость, а также запоры и нарушение работы кишечника. Ильичева отметила, что похудение не является поводом отказываться от сбалансированного питания.

Стоматолог предупредила, что плохой запах изо рта может быть вызван нарушениями работы ЖКТ.

Эксперты рассказали, какие продукты позволяют поддерживать здоровую работу кишечника.