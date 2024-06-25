В Балашихе спасли зрение 54-летнего мужчины с редким диагнозом

В офтальмологическом отделении филиала №2 Балашихинской больницы вылечили 54-летнего пациента с редким заболеванием. Мужчина обратился к врачам с жалобами на правый глаз. Зрение в нем упало до 5%, вдобавок появилось покраснение, резь и нагноение. По данным пресс-службы подмосковного Минздрава, проблема оказалась в увеите - внутриглазном воспалении сосудистой оболочки.

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Пациент почувствовал внезапную боль в правом глазу еще несколько лет назад. Со временем болезнь начала прогрессировать. На момент обращения в больницу состояние глаза мужчины оказалось совсем удручающим: роговица сильно изменилась, зрачок не реагировал на свет. Специалисты приняли решение провести курс консервативного лечения с мазями, внутриглазными инъекциями и каплями.

После прохождения лечения мужчина выписался из больницы. Острота зрения в правом глазу составила 90%. Врачи напоминают, что всем без исключения нужно соблюдать гигиену глаз, не переутомлять их, беречь от развития аллергии и травм, а также своевременно обращаться за медицинской помощью.