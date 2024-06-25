Паспорт кожи: врачи объяснили, как распознать злокачественную родинку

Согласно официальным данным, порядка 10% всех раковых образований – это меланома. Она считается самым агрессивным видом рака кожи, поскольку быстро растет и дает метастазы. Шансы на полное излечение при меланоме зависит, на какой стадии обнаружена болезнь.

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По словам врача Александра Мясникова, меланома часто маскируется под обычную родинку. Чтобы определить, когда родинка – всего лишь родинка, а когда рак, нужно следить за невусом и фиксировать все изменения.

В частности, нередко невус или меланому путают с фибромой – с доброкачественной опухолью, которая характеризуется выпуклостью и шершавостью. Более того, от нее могут отходить кусочки. Мясников успокоил, что фиброма не несет большой опасности, но главное – не травмировать ее. Поэтому в тех случаях, когда фиброма образовалась в опасных местах, подверженных частому механическому воздействию, ее лучше удалить.

Не должны вызывать серьезных опасений родинки с волосками. Мясников объяснил, что для эстетического вида волоски можно сбривать или подстригать, но ни в коем случае – вырывать. Это может травмировать невус, вызвать кровоточивость и воспаление.

Такие родинки рекомендовано удалять, отметил врач. После невус необходимо отправить на гистологию, чтобы убедиться в отсутствии раковых клеток.

Родинки, которые отличаются выпуклостью, растут на ножке, лучше показать специалисту, который посоветует, стоит их удалять или оставить.

Также под пристальным вниманием должны быть родинки, которые отличаются крупным размером и появились у человека со светлой кожей. По словам Мясникова, врачи рекомендуют удалять такие невусы.

Мясников подчеркнул, важно фиксировать изменения размеров, внешнего вида невусом. Поэтому нужно составлять своеобразный паспорт кожи и фотографировать родинку, вызывающую опасения. Так удастся определить, меняется ли она в размерах.

В то же время, рассказал врач в программе «О самом главном», крупные родинки темного оттенка с неровными краями лучше показать дерматологу, поскольку есть шанс, что это меланома.

Ранее онколог Астраханцев развенчал миф о связи повреждения родинок и онкологии, а онколог Александр Серяков рассказал, как обнаружить меланому и сообщил о главной опасности данного вида рака.