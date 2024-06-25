Нанесение гель-лака на ногти опасно с точки зрения развития рака, рассказала телеведущая и врач Елена Малышева в программе «Жить здорово» на Первом канале. Она объяснила, что большинство ультрафиолетовых ламп, которые используются в ходе процедуры, представляют опасность.

"Поэтому есть несколько этапов обнуления опасности. Первое — LED-лампы самые безопасные. Это лампы со специальным светом. Когда вы приходите, вы должны эту надпись найти. Второе — за полчаса до гелевого маникюра вы должны нанести на руки солнцезащитный крем", — рассказала Малышева.



Телеведущая добавила, что также существуют специальные ультрафиолетовые перчатки, которые не пропускают излучение. Однако в таком случае ногти все равно остаются под угрозой. Чтобы снизить риск развития подногтевой меланомы, следует тщательно осматривать ногти на предмет темных пятен или полос после снятия маникюра, подчеркнула Малышева. Также имеет смысл попросить мастера нанести гель сразу на четыре ногтя и только затем поместить руку под лампу — в общей сложности облучение не должно превышать двух минут.

"Мы всегда должны обращать внимание. Если у нас появилась темная полоска или темное пятно на ногте, тем более если оно меняет свой размер, это может быть симптомом меланомы", — заявил офтальмолог Михаил Коновалов.



Ранее жительница Британии Александра Пул рассказала, как заработала рак кожи после нескольких процедур в солярии, который посещала для лечения экземы. Она предостерегла людей с чувствительной кожей от использования искусственного загара.