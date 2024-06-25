Диетолог назвал топ-5 продуктов, снижающих риск рака

Диетолог назвала топ-5 продуктов, снижающих риск рака
Только с помощью грамотно составленного рациона питания можно снизить риск развития рака на 10-20%, об этом "Российской газете" рассказала диетолог-нутрициолог Лариса Габдулхакова. Некоторые продукты могут повышать риск развития некоторых опухолей, но также есть продукты, регулярное употребление которых снижает риск онкозаболеваний.
Специалист перечислила пять групп продуктов, которые стоит максимально внедрить в свой рацион:
- Фрукты, зелень, проростки семян и овощи;
- Нежирные мясо и птица;
- Продукты с высоким содержанием клетчатки;
- Молочные продукты с нормальным содержанием жира;
- Натуральные черный, травяной и зеленый чаи.
"По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 30-40% заболеваемости раком связаны именно с образом жизни: курением табака, употреблением алкоголя, рационом, в котором мало фруктов и овощей, избыточным весом и гиподинамией. Изменение питания может повлиять и на здоровье пищеварительной системы, и поможет сбросить лишние килограммы. Замените газировку чаем, шоколадку - морковкой, белый батон - хлебом из зеленой гречки либо цельнозерновым на закваске, предпочтите индейку жирной свинине. Все это достоверно повысит качество и продолжительность жизни и снизит риск многих заболеваний, в том числе - онкологических", - пояснила Лариса Габдулхакова.
Диетолог отметила, что еда играет важную роль не только для профилактики онкозаболеваний, но и для поддержания физической формы уже заболевшего человека. Благодаря правильному питанию иммунная система укрепляется, сил становится больше. А значит проще справиться с неприятными побочными эффектами лечения, такими как слабость, запор, диарея или тошнота. Кроме того, специальная диета поможет уменьшить потерю мышечной массы.
Доктор рекомендует обязательно пить чай, в особенности - зеленый. Правильно заваренный напиток содержит важные полифенольные соединения, в том числе эпигаллокатехин-3-галат (ЭГКГ), которые способны замедлить опухолевую инвазию и ангиогенез, провоцирующие рост новообразований и метастазы.
"Антиоксидант ЭГКГ считается наиболее мощным среди катехинов, а его противораковые свойства в 25-100 раз эффективнее, чем у витаминов С и Е. ЭГКГ связан с модуляцией множественных сигнальных путей, в конечном итоге приводя к снижению экспрессии белка, участвующего в инвазивности раковых клеток. На животных было показано, что ЭГКГ блокирует развитие рака легкого, кожи, пищевода, мочевого пузыря, молочной железы и предстательной железы, толстой кишки", - рассказала Лариса Габдулхакова.
Как правильно выбрать чай и его заваривать? Конечно, самый лучший напиток, в котором сохраняется наибольшее количество полезных веществ, - свежезаваренный чай. Выбирать лучше листовые сорта, но можно заваривать также чай в пирамидках.
"Чай в пакетиках тоже можно использовать, но все же заваривание дает лучший эффект, когда чай лучше омывается водой, чем в обычном бумажном пакетике, а ,значит отдает в напиток больше полезных веществ. Когда пирамидки как способ заваривания чая только появились, у потребителей были опасения по поводу безопасности материала, из которого они изготовлены. Но исследования по стандартам ЕС, Японии и США по миграции микропластика из такой упаковки в чашку показали нулевой результат, значит, чай, заваренный таким способом, не наносит никакого вреда здоровью", - сказала она.