Диетолог назвал топ-5 продуктов, снижающих риск рака

Только с помощью грамотно составленного рациона питания можно снизить риск развития рака на 10-20%, об этом "Российской газете" рассказала диетолог-нутрициолог Лариса Габдулхакова. Некоторые продукты могут повышать риск развития некоторых опухолей, но также есть продукты, регулярное употребление которых снижает риск онкозаболеваний.

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Специалист перечислила пять групп продуктов, которые стоит максимально внедрить в свой рацион:

Фрукты, зелень, проростки семян и овощи;

Нежирные мясо и птица;

Продукты с высоким содержанием клетчатки;

Молочные продукты с нормальным содержанием жира;

Натуральные черный, травяной и зеленый чаи.

"По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 30-40% заболеваемости раком связаны именно с образом жизни: курением табака, употреблением алкоголя, рационом, в котором мало фруктов и овощей, избыточным весом и гиподинамией. Изменение питания может повлиять и на здоровье пищеварительной системы, и поможет сбросить лишние килограммы. Замените газировку чаем, шоколадку - морковкой, белый батон - хлебом из зеленой гречки либо цельнозерновым на закваске, предпочтите индейку жирной свинине. Все это достоверно повысит качество и продолжительность жизни и снизит риск многих заболеваний, в том числе - онкологических", - пояснила Лариса Габдулхакова.



Диетолог отметила, что еда играет важную роль не только для профилактики онкозаболеваний, но и для поддержания физической формы уже заболевшего человека. Благодаря правильному питанию иммунная система укрепляется, сил становится больше. А значит проще справиться с неприятными побочными эффектами лечения, такими как слабость, запор, диарея или тошнота. Кроме того, специальная диета поможет уменьшить потерю мышечной массы.

Доктор рекомендует обязательно пить чай, в особенности - зеленый. Правильно заваренный напиток содержит важные полифенольные соединения, в том числе эпигаллокатехин-3-галат (ЭГКГ), которые способны замедлить опухолевую инвазию и ангиогенез, провоцирующие рост новообразований и метастазы.

"Антиоксидант ЭГКГ считается наиболее мощным среди катехинов, а его противораковые свойства в 25-100 раз эффективнее, чем у витаминов С и Е. ЭГКГ связан с модуляцией множественных сигнальных путей, в конечном итоге приводя к снижению экспрессии белка, участвующего в инвазивности раковых клеток. На животных было показано, что ЭГКГ блокирует развитие рака легкого, кожи, пищевода, мочевого пузыря, молочной железы и предстательной железы, толстой кишки", - рассказала Лариса Габдулхакова.



Как правильно выбрать чай и его заваривать? Конечно, самый лучший напиток, в котором сохраняется наибольшее количество полезных веществ, - свежезаваренный чай. Выбирать лучше листовые сорта, но можно заваривать также чай в пирамидках.