Мурашко открыл новое отделение радиотерапии в НМХЦ имени Пирогова

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко открыл новое отделение радиотерапии в Национальном медико-хирургическом центре (НМХЦ) имени Н. И. Пирогова Минздрава России. В медучреждении специалисты будут оказывать специализированную онкологическую помощь для борьбы со злокачественными образованиями, передает корреспондент ТАСС.

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"Находимся в центре хирургии имени Пирогова. Это многопрофильный центр, который оказывает помощь по 24 профилям <...> Сегодня мы здесь открыли отделение дистанционной лучевой терапии, и это еще один такой вклад в развитие онкологической помощи в этом учреждении. 20% пациентов от общего количества - это именно пациенты онкологического профиля", - отметил Мурашко.



Отделение оснащено уникальным высокотехнологичным оборудованием, в том числе линейным ускорителем, позволяющим проводить все новейшие радиотерапевтические и радиохирургические методы лечения злокачественных новообразований на одном устройстве.

В центре планируется одновременное применение лучевой и химиотерапии (таргетной, иммунотерапии), а также тотальное облучение тела как режима кондиционирования перед аллогенной трансплантацией периферических стволовых клеток.