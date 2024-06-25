Биолог предупредил, от какого молока можно заразиться клещевым энцефалитом

Клещевым энцефалитом можно заразиться, употребляя в пищу молочные продукты. В науке описаны даже случаи обнаружения вируса в грудном молоке женщины, страдающей этим заболеванием, рассказал «Клопс» биолог Евгений Волчев.

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Специалист отметил, что подхватить клещевой энцефалит можно не только от самого сырого молока. Опасны могут быть и продукты из него: простокваша, сметана, некоторые виды сыра, если в процессе приготовления их не подвергали температурной обработке, достаточной для уничтожения вируса. Риск инфицирования есть в любое время года, помимо сезона, когда активны клещи.

Источником опасности может быть молоко разных копытных животных — они сами заражаются при укусе клеща. Вирус попадает в кровь и распространяется дальше.

«Заразиться можно не только при употреблении козьего, но и коровьего, овечьего, лошадиного, верблюжьего и молока буйволиц. Это нужно иметь в виду при дегустации в путешествиях местных аутентичных продуктов», — подчеркнул специалист.



Кроме того, биолог отметил, что для полноценной профилактики энцефалита в домашних условиях молоко достаточно прокипятить. А на предприятиях продукт проходит пастеризацию в строгом соответствии с технологическими требованиями, поэтому молоко в пакетах и бутылках безопасно.

Житель Калининградской области выпил сырого козьего молока и заразился клещевым энцефалитом. Такие случаи на территории региона отмечаются практически ежегодно, отметили в Роспотребнадзоре.