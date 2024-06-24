В Депздраве предупредили об опасности советов нутрициологов

Такой специальности не существует, равно как и регламента, по которому должен работать этот эксперт.

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Консультирование по составлению рациона — это медицинская услуга, поэтому оказывать её могут только дипломированные диетологи. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала главный внештатный специалист ведомства, доктор медицинских наук Антонина Стародубова.

«Такой специальности в настоящий момент нет. Медицинская услуга — это всё, что может нанести вред здоровью. Если кто-то порекомендует другому человеку голодание, понятно, что рано или поздно это может привести к негативным последствиям для здоровья. Возникновение таких негативных последствий для здоровья будет основанием, что такая услуга имела медицинский характер, и человек должен был иметь медицинский диплом, чтобы давать такой совет. Всё, что касается советов по питанию — в настоящий момент это относится к деятельности диетологов. Уровень ответственности и уровень критерия качества отсутствует. Поскольку такой специальности нет, мы не можем договориться, что должен уметь, знать, за что нести ответственность нутрициолог. Нутрициолог, не представляя последствий медицинских, может дать советы, которые могут привести к обострению и возникновению ряда заболеваний, даже к смертельному исходу».



Ранее член Национального общества диетологов Наталья Круглова предупредила о риске снижения работоспособности из-за кето диеты. Исключение углеводов из рациона может нанести вред. Постоянно или длительно придерживаться пищевых ограничений небезопасно, отметила специалист.