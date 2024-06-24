Врач назвала три группы людей с высоким риском развития диабета

Врач Атаманова: трем группам людей нужно проходить скрининг на диабет II типа
Скрининг на сахарный диабет второго типа следует проходить людям из трех групп. Тем, кто имеет индекс массы тела больше 25, женщинам с гестационным сахарным диабетом в анамнезе и всем, кто старше 35 лет. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-эндокринолог КДЦ НКЦ №2 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Юлия Атаманова.
«Проходить скрининг необходимо людям с ИМТ больше 25, то есть с избыточной массой тела, в любом возрасте, у которых есть хотя бы один из следующих факторов риска. В их число входят сахарный диабет у родителей, наличие сердечно-сосудистых заболеваний, показатели артериального давления больше 130/80, при синдроме поликистозных яичников и при малоподвижном образе жизни. Также скрининг следует проходить женщинам с гестационным сахарным диабетом в анамнезе, который возникает во время беременности, и всем людям после 35 лет. Возраст тоже является фактором риска развития диабета второго типа», – рассказала Атаманова.
По ее словам, для первичной диагностики врач может назначить такие анализы, как определение уровня глюкозы натощак, пероральный глюкозотолерантный тест и анализ на гликированный гемоглобин. Также можно использовать специальные калькуляторы риска развития сахарного диабета, например FINDRISK или ADA.
«Основная причина развития сахарного диабета – ожирение. Лишний вес приводит к инсулинорезистентности. Она возникает, когда снижается чувствительность клеток к инсулину. При этом состоянии поджелудочная железа начинает вырабатывать больше инсулина, чтобы доставлять глюкозу в клетки и поддерживать уровень сахара в крови в рамках нормы. Поначалу это работает, но со временем резистентность организма к инсулину усиливается, поджелудочная железа «истощается». В результате уровень глюкозы в крови повышается и остается высоким – возникает преддиабет или диабет», – рассказала врач.
Специалист подчеркнула, что для того, чтобы снизить риск развития сахарного диабета, необходимо поддерживать нормальную массу тела, сбалансировано питаться, отказаться от курения и быть физически активным.