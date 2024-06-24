Как защититься от ботулизма — рекомендации врача

По статистике, 70% случаев ботулизма приходится на отравления домашними заготовками. Попадение в организм опасных бактерий может привести даже к летальному исходу. Как защититься от отравления, «Клопс» рассказали калининградские врачи.

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Ботулизм — это острая пищевая токсикоинфекция. Заражение происходит при употреблении в пищу консервов, которые содержат бактерию Clostridium botulinum. Попадая в организм, яд вызывает паралич глазных и глотательных мышц, развиваются острая дыхательная недостаточность и нарушение сердечного ритма.

«Лечить такое отравление самостоятельно не получится — нужна немедленная госпитализация!» — подчеркнула врач-терапевт Яна Белоусова.



Бациллы ботулизма размножаются в герметично закупоренных сосудах. Отсутствие воздуха создаёт идеальную среду для бактерий. Вредоносные споры погибают, когда продукт проходит термическую обработку при температуре не ниже 125 градусов.

«Такие условия стерилизации предусмотрены только промышленным производством. Обычное кипячение в домашних условиях не поможет», — пояснила Белоусова.



Рекомендации врачей

Грибы категорически запрещается закрывать в банки, предупреждают специалисты. «Их можно сушить, а лучше всего вымачивать грибы в воде и варить несколько раз, сливая воду», — прокомментировала терапевт Алёна Береговая.

Для домашней консервации овощей используйте полиэтиленовые крышки, пропускающие в ёмкость кислород.

Открыв банку, внимательно осмотрите содержимое. При обнаружении мутного раствора, пены или неприятного запаха — сразу выбрасывайте продукт.

Эксперт рассказал, как выглядят первые симптомы отравления ботулизмом.