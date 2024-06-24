Частные клиники заявили о существенном росте пациентов с алкоголизмом

Частные клиники рассказали о тревожной тенденции. Так, по их данным в 2023 году выросло число обращений за помощью пациентов с алкогольной зависимостью. По данным ряда клиник, число алкозависимых, которым диагноз поставили впервые, выросло на 15,5%-44%. О том, что впервые за несколько лет в РФ приостановились показатели по снижению темпов употребления спиртным, также рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.

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По мнению психиатра и нарколога Руслана Исаева, это связано с обстановкой в мире. Неблагоприятная тенденция впервые была зафиксирована во время пандемии коронавируса, а в последующие годы число обращений стало расти. При этом они считают, что негативная тенденция продолжится.

При этом специалисты отмечают, что в клиники стали обращаться в том числе люди, которые регулярно злоупотребляют спиртным на протяжении последних 7-10 лет.

Также было зафиксирован рост повторных обращений среди пациентов, которые бросали на некоторое время пить, но в последующем снова стали «прикладываться к бутылке».

«Люди переживали стресс, тревогу, и это провоцировало рецидивы зависимости», — объяснил врач Дмитрий Вашкин в разговоре с РБК.



Эксперты напомнили, что спиртное – это депрессант, вгоняющий человека в тяжелейшую форму депрессии. Пытаясь справиться со стрессом, он начинает злоупотреблять спиртным, но состояние только ухудшается. В результате растет толерантность к алкоголю и доза спиртного.

С каждым разом наутро после употребления алкоголя будет наблюдаться ухудшение самочувствия, войдет в привычку опохмеляться. С ростом дозы спиртного начнутся провалы в памяти во время опьянения.

Наркологи отмечают, справиться с такой зависимостью самостоятельно тяжело, поэтому рекомендовано обращение к специалистам.

Ранее стало известно, что в РФ выросли показатели по объему реализации водки, а диетологи назвали алкоголь, не мешающий худеть.