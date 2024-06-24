Биолог назвала неожиданную опасность офисных кофемашин

Офисные кофемашины опасны тем, что в них могут размножаться энтерококки, рассказала LIFE.ru и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Ирина Лялина. По ее словам, они могут появляться там, где сохраняются остатки кофейной гущи и влага.

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Выросшие в таких местах вредные микроорганизмы оказываются довольно устойчивыми к внешним воздействиям, поскольку могут выживать при 96 °C — именно до такой температуры нагреваются детали машины в процессе приготовления кофе. Некоторые из бактерий могут быть опасными для здоровья, — объяснила эксперт.



Биолог отметила, что в остатках гущи могут размножаться бактерии, которые вызывают энтерококковый менингит. Из-за него могут появиться эпилепсия, глухота, задержка развития у детей и гидроцефалия. Также эти микробы могут стать причиной заболеваний мочеполовой системы и кишечных расстройств.

Чтобы избежать размножения бактерий, нужно обязательно промывать все резервуары кофемашины, чистить их и дезинфицировать, посоветовала Лялина. Кроме того, можно использовать для этого специальные средства или же простое хозяйственное мыло и уксус с лимонной кислотой, подытожила специалист.

Ранее онколог Сергей Родимов рассказал, что, если стоит выбор между свежемолотым кофе и растворимым, лучше выбирать первый. По его словам, важно различать натуральный и ненатуральный кофе.