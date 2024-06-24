Эксперты предупредили о проблемах с мозгом из-за вейпов

Курение электронных сигарет снижает концентрацию внимания, предупредила фельдшер, управляющая сети пансионатов для пожилых людей «Теплые беседы» Наталья Балан. О проблемах с мозгом, возникающих из-за вейпов, специалистка предупредила в комментарии «Ленте.ру».

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По словам Балан, курение вейпов замедляет процесс принятия решений, приводит к ухудшению памяти и концентрации внимания. Это происходит из-за того, что никотин и другие синтетические компоненты, проникая в дыхательную систему, провоцируют сужение капилляров.

Ухудшается кровоток, в результате головной мозг не получает нужное количество кислорода и питательных веществ. Чем больше человек курит, тем выше шанс потерять рассудок, - Наталья Балан, фельдшер



Также у молодых людей в возрасте 18-44 лет значительно возрастет риск инсульта из-за этой вредной привычки, отметила специалистка. Особенно рискуют дети, которые приобрели вредную привычку до 13 лет.

Негативное влияние вейпов на мозг может быть еще серьезнее, однако последние исследования говорят, что многие курильщики не доживают до момента, когда можно сравнить и другие показатели старения. Не исключено, что человек, бросивший курить в юном возрасте, может не опасаться за прогрессирующее развитие деменции, так как организм успеет восстановиться до наступления необратимых последствий, добавила она.

Ранее онколог Андрей Нефедов предупредил о риске развития рака легких из-за вейпов. По его словам, если курить с 15 лет, то к 45 можно получить смертельно опасное заболевание.