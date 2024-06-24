Кардиолог рассказал, о чем может поведать УЗИ-диагностика сосудов шеи

Сегодня пациентам доступен широкий спектр диагностических процедур, направленных на выявление проблем со здоровьем. В их числе УЗИ-диагностика брахиоцефальных артерий.

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По словам кардиолога Максима Степанова, к ним относятся все сосуды, расположенные в шейном отделе позвоночника.

Обследование шейных сосудов показано при головных болях, шуме в ушах, головокружениях, нарушении памяти и ухудшении когнитивных функций и даже при повышенном давлении.

Степанов отметил, что нередко все эти симптомы связаны с ухудшением оттока крови по сосудам мозга. Если пациент жалуется на нарушения памяти и внимания, чаще всего ему проводят диагностику сонной артерии.

Получить направление на обследование можно у кардиолога и терапевта, уточнил Степанов в разговоре с «Газетой.ру».

Поэтому при появлении указанных симптомов нужно обращаться за помощью к врачам. При своевременной диагностике нарушение кровотока в шейных сосудах помогает избежать серьезных осложнений.

Например, обнаружить бляшку, выявить другие аномалии, в том числе аневризму или компрессию сосудов и воспаление их стенок.

Также диагностика помогает выявить стеноз сосудов шеи. Эта патология опасна тем, что может стать причиной инфаркта и инсульта.

При полной закупорке сосуда мозг не получает достаточное количество кислорода, что является жизнеугрожающим состоянием.

Врачи отмечают, привести к развитию стеноза могут как наследственная предрасположенность, так и неправильный образ жизни. При своевременном выявлении развитие патологии удается взять под контроль и сгладить его течение.

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