Чем вредно пассивное курение

Окулист Светлаков: пассивное курение может стать причиной конъюнктивита. О вреде курения знают уже все, но многие уверены, что речь идёт только об активных курильщиках. Считается, что если рядом с вами кто-то покурил, то беды никакой не случится. В то же время учёные и врачи не устают повторять, что пассивное курение тоже наносит вред организму. Вместе с врачом-офтальмохирургом «Секрет фирмы» разобрался, как пассивное курение сказывается на здоровье глаз.

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Как пассивное курение сказывается на зрении

Как рассказал заведующий рефракционным отделением клиники микрохирургии глаза «АйМед», врач-офтальмолог высшей категории, офтальмохирург Кирилл Светлаков, курение негативно сказывается практически на всех органах и системах организма человека. Глаза, как один из наиболее чувствительных и уязвимых органов, не исключение, уточнил он.

Кирилл Светлаков, заведующий рефракционным отделением клиники микрохирургии глаза «АйМед», врач-офтальмолог высшей категории:

Исследования показывают, что люди, подвергающиеся регулярному воздействию табачного дыма, в 1,7 раза чаще страдают различными офтальмологическими заболеваниями, нежели те, кто не сталкивается с пассивным курением.



Он назвал основные проблемы, которые могут появиться с глазами из-за пассивного курения. Это:

1. Конъюнктивит

«Регулярное вдыхание табачного дыма может стать причиной развития конъюнктивита — воспаления слизистой оболочки глаза. Это заболевание сопровождается покраснением, зудом, жжением, слезотечением и светобоязнью», — отметил врач.



2. Катаракта

Медик объяснил, что катаракта — это помутнение хрусталика глаза, приводящее к постепенной потере зрения.

«Согласно научным данным, пассивное курение повышает риск развития катаракты на 40−50% по сравнению с людьми, не подвергающимися воздействию дыма. Предполагается, что химические компоненты табачного дыма способны ускорять процессы окислительного стресса в хрусталике, что в итоге и приводит к его помутнению», — подчеркнул он.



3. Ухудшение зрительных функций

По словам врача, регулярное вдыхание табачного дыма может спровоцировать более общие, но не менее серьёзные проблемы. Среди них:

снижение остроты зрения;

ухудшение ночного и периферического зрения;

усиление светочувствительности;

уменьшение скорости зрительной адаптации.