Ортодонт рассказала о привычке кусать внутреннюю сторону щеки

Тем, кому знакома привычка покусывать внутреннюю сторону своей щеки – в период напряжения, отдыха или в любой другой случайный момент – будет интересно узнать, с чем это может быть связано. Врач говорит, что причин может быть несколько: среди них есть стоматологические и психологические.

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Оказывается, постоянное прикусывание щеки может быть не простой случайностью, а закономерностью, имеющей под собой основу.

Хроническое прикусывание щеки может возникать по нескольким причинам. Марина Гончар, д.м.н., ортодонт их перечисляет: скука, стресс или беспокойство; нарушения в тканях полости рта; острые края сколотых зубов, пломб или коронок; раздражение тканей полости рта из-за плохо подогнанных приспособлений (зубных протезов и т.д.); скрежет зубами.

В зависимости от причин, методы лечения будут разными. Главное, чтобы человек распознал свою проблему и обратился за помощью. Кусание за щёку часто происходит непроизвольно, на подсознательном уровне, поэтому важно сначала обратить внимание на это повторяющееся действие.

Проблема может появиться при смещении прикуса. Когда зубы не смыкаются как нужно, ткани полости рта могут «застревать» между верхними и нижними зубами во время обычных действий – разговора или жевания. Помочь может ортодонт – стоматолог, который специализируется на выравнивании прикуса и выпрямлении зубов.

Прикусывания могут провоцировать нарушения в тканях полости рта. Когда внутренняя сторона щеки опухает или воспаляется, она увеличивается в размерах и возникает больше рисков зацепиться за неё зубами. Нарушения в мягких тканях могут быть вызваны отёком из-за закупорки слюнного канала, новообразованиями.

Психологическими причинами могут стать стресс или тревога, когда прикусывание щеки служит механизмом преодоления. Кроме того, это может быть актом повторяющего поведения при, например, обсессивно-компульсивном расстройстве (ОКР) или BFRB (расстройствах, связанных с повторяющимися двигательными или вербальными действиями).

Случайные единичные покусывания не наносят особого вреда, мягкие ткани внутри рта обычно успешно заживают. Но если речь идёт о хроническом прикусывании – стоит насторожиться. Частое травмирование может вызвать язвы, кровотечения, инфекции, эрозию, рубцевание тканей. Это опасно для полости рта и здоровья в целом.