Названы тревожные причины внезапного появления синяков на теле

Внезапное появление синяков может объясняться сахарным диабетом, лейкозом, гормональными сбоями или недостатком витаминов, рассказал NEWS.ru преподаватель медфака Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов. Он отметил, что подобные гематомы появляются от ушибов или усиленных занятий спортом.

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Могут возникать от ушибов/ударов, а также по ряду других причин — из-за недостатка витаминов, как побочный эффект от приема некоторых лекарств, усиленных занятий спортом. Если возник неожиданно синяк, причина не очень понятна, то лучше обратиться к врачу, чтобы исключить, например, лейкоз, диабет, аутоиммунные заболевания, гормональные сбои, — подчеркнул Умнов.



По его словам, при нормальном течении синяки проходят через 10 дней. Эксперт напомнил, что к поврежденному участку в домашних условиях можно приложить холод (лед, что-то из морозилки) или использовать специальный крем с гепарином или троксерутином.

Синяк не растирать. Обморожения не допускать. Синяк еще можно «замаскировать» тональным кремом/пудрой/ шарфиком до заживления. Анализы: анализ крови (общий, биохимический); коагулограмма крови; кровь на аутоиммунные патологии. Но, как правило, редко когда синяк вызовет реальные поводы для беспокойств. Лучше обратиться в таких случаях к травматологу или хирургу. А в случае необходимости — к терапевту, — подытожил Умнов.



Ранее Умнов заявил, что японские суши опасны для здоровья, ведь из-за употребления этого блюда существует риск заразиться паразитами. По его словам, человеческий организм не обладает пищеварительной способностью акул или дельфинов, поэтому с трудом переваривает сырую рыбу. Он подчеркнул, что особую опасность представляют гельминты анизакариды.