Когда неуклюжесть выдает серьезные проблемы со здоровьем

Когда неуклюжесть выдаёт серьёзные проблемы со здоровьем? Раскрыл врач
Невролог Ди Рокко: неуклюжесть может проявиться при гормональной дисфункции. Любой человек время от времени бывает усталым, грустным или ослабленным. Но если изменения в состоянии или поведении стали стабильными, это повод как минимум задуматься. Аналогично и с неуклюжестью — редкие проявления её не вызывают беспокойства, но если вдруг такое качество неожиданно стало выделяться, это может быть недобрым сигналом. Почему — далее в этом материале.
При каких заболеваниях проявляется неуклюжесть
По словам врача-невролога, д. м. н. Алессандро Ди Рокко, неуклюжесть может быть при:
- болезни Паркинсона;
- болезни Альцгеймера;
- гормональной дисфункции;
- проблемах со зрением;
- микроинсульте (нарушение кровоснабжения головного мозга из-за повреждения мелких сосудов и капилляров);
- гидроцефалии головного мозга (водянка);
- нейропатии (повреждение или неправильная работа одного или нескольких нервов).
В каком случае стоит забеспокоиться из-за неуклюжести
- Неуклюжесть проявляется всё чаще. При этом человек никогда подобным не отличался, а в последнее время постоянно страдает из-за неё.
- Привычные задачи стали трудными. То, что человек выполнял на автомате, ему вдруг сложно выполнить.
- Неуклюжесть проявилась внезапно. Это тоже нехороший знак: при заболевании поведение действительно может измениться за несколько часов или дней.
В любом из случаев нужно проконсультироваться с врачом.
Как держать здоровье под контролем
О состоянии организма нам рассказывают в том числе анализы. Поэтому, даже если вы отлично себя чувствуете, их всё равно нужно сдавать время от времени. Список исследований, которые нужно проходить 1 раз в год, собрали в этом материале.