Когда неуклюжесть выдает серьезные проблемы со здоровьем

Невролог Ди Рокко: неуклюжесть может проявиться при гормональной дисфункции. Любой человек время от времени бывает усталым, грустным или ослабленным. Но если изменения в состоянии или поведении стали стабильными, это повод как минимум задуматься. Аналогично и с неуклюжестью — редкие проявления её не вызывают беспокойства, но если вдруг такое качество неожиданно стало выделяться, это может быть недобрым сигналом. Почему — далее в этом материале.

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При каких заболеваниях проявляется неуклюжесть

По словам врача-невролога, д. м. н. Алессандро Ди Рокко, неуклюжесть может быть при:

болезни Паркинсона;

болезни Альцгеймера;

гормональной дисфункции;

проблемах со зрением;

микроинсульте (нарушение кровоснабжения головного мозга из-за повреждения мелких сосудов и капилляров);

гидроцефалии головного мозга (водянка);

нейропатии (повреждение или неправильная работа одного или нескольких нервов).

В каком случае стоит забеспокоиться из-за неуклюжести

Неуклюжесть проявляется всё чаще. При этом человек никогда подобным не отличался, а в последнее время постоянно страдает из-за неё.

Привычные задачи стали трудными. То, что человек выполнял на автомате, ему вдруг сложно выполнить.

Неуклюжесть проявилась внезапно. Это тоже нехороший знак: при заболевании поведение действительно может измениться за несколько часов или дней.

В любом из случаев нужно проконсультироваться с врачом.

Как держать здоровье под контролем

О состоянии организма нам рассказывают в том числе анализы. Поэтому, даже если вы отлично себя чувствуете, их всё равно нужно сдавать время от времени. Список исследований, которые нужно проходить 1 раз в год, собрали в этом материале.