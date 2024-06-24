Названы основные симптомы заболеваний щитовидной железы

Симптомы заболеваний щитовидной железы могут отличаться, поскольку она может вырабатывать как избыточное, так и недостаточное для организма количество гормонов, рассказала "РГ" врач-эндокринолог клиники "Московские центры МРТ" Луиза Асцатрян.

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Например, при гипотиреозе гормонов щитовидной железы не хватает, говорит она. В этом случае пациент может испытывать общую слабость, сонливость. В числе симптомов также будут отеки, сухость кожи, выпадение волос, запоры, прибавка в весе, нарушение менструального цикла у женщин и снижение потенции у мужчин.

При гипертиреозе (тиреотоксикозе), напротив, вырабатывается слишком много гормонов трийодтиронина и тироксина, отмечает врач. Из-за этого бывает учащенное сердцебиение, потливость, повышенная раздражительность, возбудимость, повышенная утомляемость, дрожь в руках, теле, ощущение жара, нарушение сна, частый стул, без видимой причины может снижаться вес, у женщин - нарушаться менструальный цикл, а у мужчин - потенция.

Но так как большинство жалоб носят неспецифический характер и могут встречаться при ряде других заболеваний, диагноз гипотиреоза и тиреотоксикоза должен устанавливаться лабораторно, подчеркнула Асцатрян.

Эндокринолог призвала не заниматься самолечением и обратила внимание, что травами и БАДами заболевания щитовидной железы не лечатся.

Она также напомнила, что вся территория нашей страны относится к региону йодного дефицита, а для нормальной работы щитовидной железы, помимо сбалансированного питания, крайне важен микроэлемент йод. Из-за его недостатка возникают такие заболевания, как диффузный зоб (увеличение общего объема щитовидной железы), узловой зоб (наличие узла в структуре щитовидной железы).

Также, по ее словам, сбой в щитовидке может быть следствием проблем с иммунной системой. Из-за этого возникает диффузный токсический зоб (болезнь Грейвса) и аутоиммунный тиреоидит, когда собственные иммунные клетки воспринимают по ошибке ткань щитовидной железы как чужеродную и запускают процесс хронического иммунного воспаления в ткани щитовидной железы. Некоторые заболевания могут в течение многих лет протекать незаметно для человека, без нарушения функции щитовидной железы, без видимого увеличения объема щитовидной железы, которая находится в передней области шеи.

Более редко встречающиеся заболевания щитовидной железы связаны с воздействием вирусов, приемом некоторых лекарств. У женщин щитовидка может начать сбоить, например, после родов.

Между тем, в России заболеваниями щитовидной железы страдает почти 40% нашего населения, отмечает врач-эндокринолог клиники Remedi Седа Григорян. По ее словам, чаще всего они встречаются у женщин. Чтобы предотвратить их возникновение, она рекомендовала использовать в рационе продукты, обогащенные содержанием йода и селена, своевременно проходить диспансеризацию, сдавать анализ крови на ТТГ, делать УЗИ щитовидной железы. Григорян подчеркнула, что сбой в ее работе может возникнуть в любом возрасте.