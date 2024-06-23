Эксперты предупредили об опасном инструменте для гриля

Мужчина из американского штата Висконсин оказался в больнице, случайно проглотив щетину от инструмента для чистки гриля. Об этом сообщает Health.

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В мае мужчина из Висконсина Уэйн Рэмхек обратился в больницу с болью в животе и температурой. Врачи обнаружили у него в кишечнике щетину от гриля. Она могла застрять в стейке, который пожарил мужчина. Ему провели операцию, восстановление после которой заняло семь недель.

Эксперты сообщают, что подобные случаи происходят каждый год. Щетинки от щетки сложно заметить, поэтому их часто проглатывают. Повреждение кишечника острым предметом может привести к перитониту — опасной для жизни воспаления брюшины.

Для чистки гриля рекомендуется применять щетки без щетины или специальные жесткие салфетки. После использования щетки с металлической щетиной следует пройтись по решетке шариком фольги для доочистки и внимательно осмотреть гриль.

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