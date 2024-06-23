Сколько можно находиться на солнце при обилии родинок

Люди со множеством родинок должны ограничить время пребывания под прямыми солнечными лучами до двух часов в день, рассказал ведущий научный сотрудник Института клинической онкологии Евгений Черемушкин.

«Можно применять солнцезащитный крем. Некоторые клеят пластыри на родинки, но это несолидно. Лучше поплавать утром и вечером, днем позагорать в тени, а лучше просто погулять», – объяснил эксперт.



Также онколог отметил, что, если человеку с обилием родинок на теле необходимо работать на улице, лучше всего закрывать соответствующие участки кожи одеждой. А вот короткое пребывание на солнце в течение часа-двух в целом неопасно.

Солнечные лучи являются одним из основных факторов риска для родинок наряду с химическими воздействиями. Наибольшую опасность для кожи представляют пятна из клеток, вырабатывающих меланин – защитный черный пигмент. Диспластические изменения, или нарушения структуры кожи, уже считаются противопоказанием к активному загару.

Черемушкин считает, что родинка, которая медленно увеличивается в размерах и изменяет форму тканей, может быть доброкачественной. Однако если такие новообразования проникают в сосуды, то они способны вызывать метастазы, что говорит уже о их злокачественности, передает его слова news.ru.

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