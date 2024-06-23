Специалисты ОМС рассказали, что такое коронарный синдром

Специалисты системы ОМС дали свои рекомендации, как лечиться от опасного заболевания.

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Острый коронарный синдром – это любая группа клинических признаков или симптомов, по которым распознают острый инфаркт миокарда или нестабильную стенокардию. Такие болезни характеризуются болями за грудиной.

При возникновении ОКС можно говорить с большой долей вероятности о серьезном поражении коронарных артерий сердца. Зачастую пациенты отказываются от проведения обследования, что становится в некоторых случаях фатальной ошибкой.

Все диагностические методы обследования и современные возможности лечения (стентирование или аорто-коронарное шунтирование) доступны бесплатно по базовой программе ОМС.

Если вы вдруг почувствовали появившийся за грудиной дискомфорт в виде боли, тяжести или чувства сжатия, необходимо срочно обратиться за медицинской помощью.