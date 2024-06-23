Ночные пробуждения для похода в туалет могут говорить о наличии стресса и бессонницы, а также свидетельствовать о ряде заболеваний сердечно-сосудистой системы, заявила сомнолог Елена Царева. Специалист также подчеркнула, что считается ненормальным вставать ночью ради туалета после достижения семилетнего возраста, передает «Говорит Москва».

После семи лет вставать ночью в туалет — ненормально, как и в принципе просыпаться ночью. Либо стресс, либо бессонница, либо другие нарушения сна, что-то заставляет организм быть более активным ночью, — сказала она.



По словам сомнолога, некоторые заболевания, связанные с работой сердца и сосудами, оказывают мочегонный эффект. Она также напомнила, что вечером и перед сном не рекомендуется употреблять алкоголь, кофеин, арбузы и гипотензивные лекарства.

Ранее Елена Царева заявила, что при правильном режиме сна в организме вырабатываются гормоны, которые ночью провоцируют переработку жира в энергию. Специалист пояснила, что для достижения этого эффекта необходимо спать от 4 до 12 часов.

Психоаналитик и сомнолог Алексей Мелехин ранее предупредил, что учащенное сердцебиение по ночам может свидетельствовать о появлении проблем со здоровьем. Он добавил, что в таком случае стоит посетить врачей для выяснения причины плохого сна и начала лечения.