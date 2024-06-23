Как оказать первую помощь при солнечном ожоге

При солнечном ожоге прежде всего нужно уйти в тень и охладить кожу, рассказали «РБК Life» дерматологи Инна Петросова и Татьяна Егорова. По их словам, после этого можно обработать хлоргексидином поврежденный участок.

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Петросова отметила, что также можно нанести на кожу пантенол, гель алоэ вера или раствор каламина. Рекомендуется принять противовоспалительное, антигистаминное средство.

"При появлении пузырей, повышении температуры, плохого общего самочувствия необходимо обратиться к врачу", — объяснила дерматолог.



Егорова добавила, что из-за ожога второй и третьей степени начинает отслаиваться эпидермис, поэтому врачи в таких случаях прописывают заживляющие мази и советуют не допускать попадания любой инфекции на кожу. Кроме того, нужно предотвратить попадание ультрафиолета на поврежденный участок кожи.

Ранее дерматолог Дарья Пономарева посоветовала охладить поврежденную от ожога часть тела проточной водой. По ее словам, охлаждать обожженный участок нужно в течение примерно 15–20 минут. Такое охлаждение не только снимет боль, уменьшит отек, но и предупредит дальнейшее поражение кожи от нагрева, добавила врач. После этого нужно промокнуть место ожога тканью и наложить асептическую повязку.