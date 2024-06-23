Аллерголог рассказал об опасности комариных укусов для нервной системы

Укусы комаров могут вызывать тяжелые аллергические реакции и поражения нервной системы. Об этом aif.ru рассказала заведующая отделением аллергологии и иммунологии НКЦ №2, младший научный сотрудник ФГБНУ РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского (ЦКБ РАН) Евгения Паршина.

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Чаще всего комариные укусы приводят к легким или умеренным последствиям: зуду, покраснению, возникновению небольших папул, крапивнице. Примерно в 1% случаев возникает анафилактический шок — тяжелая аллергическая реакция, при которой возникают отек слизистых, осиплость голоса, связанная с отеком гортани и голосовых складок, ощущение нехватки воздуха, удушье, угнетение сознания и падает давление.

Встречаются и поражения нервной системы: онемение конечностей или подергивание скелетных мышц, судороги. При этом может быть повышен риск летального исхода, важно не игнорировать опасные признаки и как можно скорее обратиться к врачу.

До этого врач рассказал, что жидкости и пластины для фумигаторов от комаров не могут навредить людям из-за того, что воздействуют только на хладнокровных.